MSZ: wizyta delegacji izraelskiej została odwołana W związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia, strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników – oświadczyło w niedzielę późnym wieczorem MSZ. W niedzielę po południu media izraelskie podały, iż w poniedziałek do Polski przybędą przedstawiciele izraelskich władz. Portal “Times of Israel” napisał, że do Warszawy – gdzie, jak zauważa, trwa sprzeciw wobec wypłaceniu odszkodowań Żydom, których rodziny straciły majątek w czasie Holokaustu – na “serię spotkań z przedstawicielami polskiego rządu” uda się izraelska delegacja pod egidą ministerstwa ds. równouprawnienia społecznego. Jak pisze portal, resort odniósł się do spotkań zaplanowanych w warszawie jako do “ważnego i bezprecedensowego politycznego osiągnięcia”. “W nawiązaniu do publikacji medialnych MSZ pragnie zdementować, że 13 bm. złoży wizytę w Warszawie izraelska delegacja na czele z panem Avi Cohen-Scali, dyrektorem generalnym Ministerstwa Równości Społecznej” – przekazało w oświadczeniu polskie MSZ. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

