Nagrody w Cannes rozdane "Parasite" Bonga Joon-ho najlepszym filmem Konkursu Głównego 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Wielcy twórcy jak Jim Jarmusch, Quentin Tarantino, Xavier Dolan czy Terrence Malick do domu wrócą z pustymi rękoma. W tegorocznym jury Konkursu Głównego znaleźli się: Alejandro Gonzalez Inarritu (przewodniczący), aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye, reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher, twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Paweł Pawlikowski, Robin Campillo i Yorgos Lanthimos.

