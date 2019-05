Natychmiast wycofajcie pozwy przeciw prof. Sadurskiemu! – żąda od PiS i TVP czołówka akademików świata “Wzywamy PiS do natychmiastowego wycofania się z postępowań przeciw prof. Sadurskiemu i do skłonienia TVP do podjęcia takiego samego kroku”. Już ponad setka profesorów prawa z najsłynniejszych uniwersytetów świata protestuje przeciw – jak piszą – próbie “uciszenia jednego z nas, a tym samym represjonowania całej społeczności naukowej” „Mamy do czynienia ze skoordynowaną kampanią, prowadzoną przez rządzącą w Polsce partię. Ta kampania ma na celu prześladowanie znanego i szanowanego naukowca, którego przekonywująca krytyka sytuacji we własnym kraju rozdrażniła władze” – pisze światowa czołówka profesorów prawa i innych akademików z Harvardu, Yale, Oxfordu, Cambridge, uniwersytetów w Nowym Jorku, Berlinie, Paryżu, Kopenhadze, Barcelonie, Bukareszcie, Florencji, Singapurze, Sydney… w liście opublikowanym 6 maja 2019 na prestiżowej stronie debat europejskich prawników Verfassungsblog. Przedrukowała go także strona Rule of Law in Poland, najnowsza inicjatywa Archiwum Osiatyńskiego. Podpisują go kolejni akademicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

