Z 600 do nawet 2400 złotych wzrośnie dodatek motywacyjny dla nauczycieli, który dyrektor szkoły może przyznać na trzy miesiące. Radni zdecydowali, że w ten sposób zrekompensują nauczycielom utratę wynagrodzeń za kwietniowy strajk. Zwiększenie dodatku dla nauczycieli wymagało akceptacji Rady Warszawy. Na czwartkowej sesji radni podjęli decyzję o jego zwiększeniu od początku czerwca do końca sierpnia.

