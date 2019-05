Nauczyciele zmieniają okręgi, żeby zagłosować na rywala Zalewskiej Nauczyciele planują zablokować Annie Zalewskiej drogę ucieczki do Brukseli. Chcą, by minister odpowiedziała za “deformę edukacji”. Dlatego też masowo pobierają zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania i planują ruszyć na Dolny Śląsk czy Opolszczyznę, żeby w wyborach do Parlamentu Europejskiego poprzeć kontrkandydata Zalewskiej. “Także postanowione. Pobieram zaświadczenie upoważniające mnie do głosowania poza miejscem zameldowania i 26 maja lecę tam, gdzie mam najbliżej. W moim przypadku będzie to Głogów, i tam oddam głos. Będzie to głos nie za, a przeciw Zalewskiej” – otwarcie deklaruje w sieci Filip, nauczyciel z Piły WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

