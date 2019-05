Nie będzie funduszy unijnych, jeśli sędziowie nie będą niezależni? Unia Europejska może wprowadzić jesienią mechanizm uzależniający wypłatę funduszy wspólnotowych od przestrzegania rządów prawa w Polsce, powiedział w rozmowie z POLITICO wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen. I dodał, że uważa naruszanie podstawowych wartości europejskich “za największe zagrożenie dla Europy”. – Jeśli sędziowie są poddani nadzorowi czy też kontroli politycznej, to nie są niezależni. Natomiast jeśli nie są temu poddani, to są niezależni. To proste: nie można być częściowo w ciąży – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen w odpowiedzi na pytanie o jego stosunek do sporu Unii z Warszawą o przestrzeganie zasad praworządności w Polsce. I zapowiedział, że Unia wprowadzi tej jesieni zasadę, że wypłata funduszy pomocowych Wspólnoty będzie uzależniona od przestrzegania tych zasad. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

