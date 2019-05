Nieruchomości w Mississaudze – kwiecień 2019

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Zeszły rok różnił się znacznie od roku 2017. W związku z wprowadzeniem nowego planu tzw. “stress test”, w większości wypadków bardzo ograniczono kwalifikacje na uzyskanie pożyczki hipotecznej, co właśnie spowodowało szybkie spowolnienie rynku. Oczywiście wpłynęło to nie tylko na wielkość sprzedaży, lecz również na ceny. Co prawda reprezentatywne dane są trudne do uzyskania, można jednak powiedzieć, że ceny w dalszym ciągu nieznacznie rosną, zwłaszcza ceny mieszkań w apartamentowcach, które dominują w statystykach sprzedaży.

Bez cienia watpliwości właśnie rynek mieszkań, tzw. condo, “ciągnął” rynek nieruchomości w zeszłym roku. W większości była to oczywiście sprawa tego, na co stać nowo kupujących, młodych klientów. Ale nie tylko. W wielu wypadkach wynikiem tego jest trend, który powoduje większe zainteresowanie kupnem nieruchomości w okolicach centrum miasta. Tu również kupują lokale większe korporacje.

Otóż takie firmy jak Tim Hortons czy Microsoft przeniosły swoje biura do centrum miasta, aby tam właśnie poszukiwać nowych talentów do pracy w firmie. Dotyczy to samego miasta Toronto, lecz w centrum Mississaugi wyraźnie zauważa się podobny trend, co z uwagi na budowę nowych linii komunikacyjnych typu LRT jeszcze bardziej uatrakcyjnia tę lokalizację. Nowych projektów budowy kondominiów w Mississaudze nie brakuje; my oczywiście pośredniczymy w ich zakupie.

Ceny nieco wstrzymały swój gwałtowny wzrost, lecz w dalszym ciągu spotykamy się z wielokrotnością ofert na jedną nieruchomość, oczywiście w zależności od tego jak jest ona wystawiona. Być może nie ma już takich wielkich “przebitek”, bo kupujący bardziej oglądają każdy wydany grosz i są może bardziej wymagający.

Jakie są prognozy rynku na rok obecny? Uważam, że jest parę istotnych punktów, o których warto wspomnieć. Otóż po pierwsze, ceny zapewne będą rosły, lecz nie tak szybko. Obecnie mamy okres wyczekiwania, przygotowywanie do wyborów, lecz co najważniejsze, nasza gospodarka jest w dość opłakanym stanie, co powoduje niepewność. Oczywiście sprzedaż mieszkań w ręce inwestorów podyktowana jest dużą podwyżką kosztów wynajmu, lecz jak wspomniałem, duże korporacje również inwestują w miasto, które się rozwija, poszukując pracowników. Większego zainteresowania nieruchomościami zarówno w “strefie” 416 oraz 905 można będzie się spodziewać po zapowiedzianym przez nasz liberalny rząd dalszym dużym napływie imigracji, która ma osiagnąć ponad 300 tysięcy w bieżącym roku.

Po drugie, z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, nie przewiduje się dalszych obostrzeń w otrzymywaniu pożyczek hipotecznych. Wręcz odwrotnie, słyszałem o pewnych naciskach niektórych banków, aby obecne warunki nieco złagodzić. Zapewne główne banki już zaczynają oczuwać mniejsze zainteresowanie pożyczkami.

Właśnie tu dochodzimy do trzeciego punktu: uważam, że właśnie z wymienionych wyżej powodów, Kanadyjski Bank Centralny będzie zastanawiał się nad obniżką stóp procentowych, aby ożywić nieco gospodarkę. Wydaje mi się to możliwe nawet dwukrotnie w tym roku, co oznaczałoby, że rok zakończylibyśmy niższymi stopami procentowymi niż go zaczęliśmy. Nie tylko przecież gospodarka w Kanadzie ma zachwiania – ogólnoświatowy trend nie jest zbyt optymistyczny, a więc decydenci w Banku Centralnym na pewno już się zastanawiają co dalej.

Wszystkim odnawiajacym w tym roku pozyczki hipoteczne radzę się dobrze zastanowic czy nie poczekać na obniżkę stóp procentowych, utrzymując obecnie tzw. “otwarty” mortgage. A więc dla nowokupujących jest to chociaż pozytywny punkt.

Wszystkim wystawiającym nieruchomości na sprzedaż zalecam dobre zastanowienie się nad proponowaną ceną wywoławczą oraz zrobienie wszystkiego, co Wasz agent Wam zaproponuje aby uatrakcyjnić wystawianą nieruchomość. Warto być oczywiście należycie otwartym na wszystkie możliwości pokazywania jej oraz tzw.”Open House”, określone plany marketingowe itd.

Klientów planującym wystawienie nieruchomości do sprzedaży, prosimy o kontakt bezpośredni, pod numerem 647-209-3511 – działamy w prężnym teamie “co dwie głowy to nie jedna”, który ma już więcej członków. Wszelkie wyceny wykonywane są bezpłatnie, bez zobowiązań.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd,Brokerage