Niesolidarna Polska Kraj, który lubi się szczycić tym, że to właśnie tu powstała Solidarność, sam należy do najmniej solidarnych. Pokazują to najnowsze badania OECD. Ten wykres mnie przeraził. Pochodzi z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie obywateli 21 państw z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Badania pod nazwą „Risks That Matter” (chodzi o najważniejsze dla ludzi ryzyka społeczne i cywilizacyjne) są świeżutkie, pochodzą z roku 2018. Na wykresie, o którym mówię, pytanie brzmiało: Czy uważasz, że wielu ludzi otrzymuje pomoc społeczną, na którą nie zasługuje? Odpowiedzi podzielono na trzy grupy wedle klucza „zgadzam się/bardzo się zgadzam”, „odrzucam/kompletnie odrzucam”, „nie mam zdania”. WIĘCEJ Tygodnik Powszechny Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.