Niezwykła “Madama Butterfly” na Placu Defilad w Warszawie Niektórzy powiedzą, że to emocje. Inni – że to specyficzne połączenie teatru i muzyki. Jeszcze inni docenią jej plastyczną stronę. Część skupi się tylko na muzyce. Co sprawia, że sztuka operowa budzi namiętność na całym świecie? Jej wyjątkowość w klasycznym wydaniu polega być może na skali: soliści, duży chór, balet, rozbudowana orkiestra, dyrygent, monumentalne dekoracje, piękne kostiumy, choreografia, muzyka, ale i słowa – historie często uniwersalne, w jakimś stopniu dotyczące każdego z nas. „Madama Butterfly”, arcydzieło włoskiego mistrza opery Giacomo Pucciniego, które od ponad stu lat króluje w repertuarach teatrów na całym świecie, wystawiona zostanie 15 czerwca 2019 r. (godz. 21.00), na Placu Defilad, goszczącym niecodzienne i nieoczywiste wydarzenia kulturalne od wielu lat. To wydarzenie bez precedensu: jeszcze nigdy w historii Warszawy opera ta nie zabrzmiała

w inscenizowanej wersji koncertowej w sercu miasta dla ponad pięciotysięcznej publiczności. Nasza „Madama Butterfly” to również olbrzymie przedsięwzięcie logistyczno-organizacyjne: budowa samej widowni trwać będzie ponad tydzień, a próby świateł i multimediów rozpoczęły się dwa miesiące przed koncertem! This slideshow requires JavaScript. Skala projektu, wyjątkowa sceneria z Pałacem Kultury i Nauki w tle oraz wysoki poziom artystyczny przywodzą na myśl największe plenerowe wydarzenia teatralno-muzyczne odbywające się w miastach Włoch, Hiszpanii, Francji, Austrii i Niemiec. To po prostu wydarzenie, którego nie można przegapić! Roman Osadnik, dyrektor Studio i pomysłodawca tegorocznej operowej odsłony Placu Defilad, tak mówi o tym realizowanym cyklicznie przez Teatr projekcie: „Tworzymy prawdziwie publiczną przestrzeń miejską, programujemy elitarne, wymagające wydarzenia w dostępnej i włączającej formie. Budujemy aspiracyjny, ale masowy program dostosowany do współczesnego trybu życia. Projekt rozwija się i inspiruje innych do podejmowania własnych inicjatyw”. Taka właśnie będzie nasza „Madama Butterfly”: ambitna ze względu na wielkość wydarzenia; niepowtarzalna dzięki najlepszym artystom na co dzień śpiewającym w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Mediolanie czy Berlinie; innowacyjna, ponieważ w takim wymiarze realizowana w Warszawie po raz pierwszy, intrygująca, bo ukazująca elitarną operę w popularnym wydaniu; i odważna jak główna bohaterka opery, która nie boi się realizować swoich marzeń. Do tego wyjątkowego wydarzenia zaproszeni zostali światowej sławy artyści – m.in. Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna oraz Andrzej Dobber. Znakomita orkiestra Sinfonia Varsovia oraz Chór Filharmonii Narodowej poprowadzi włoski maestro Marcello Mottadelli. Spektakl wyreżyseruje Natalia Korczakowska, dyrektorka artystyczna Teatru Studio. This slideshow requires JavaScript. Wydarzeniu towarzyszyć będzie ekskluzywna kolacja „Japońskie Impresje”. Kolację poprowadzi Sebastian Olma, szef kuchni restauracji Belvedere, który pracował m. in. z Tomem Aikensem i Gordonem Ramsayem. Niezapomniane menu, inspirowane librettem opery „Madama` Butterfly” stworzył Michał Kępiński, który doświadczenie kulinarne zdobywał m. in. w restauracjach KOKS (2 gwiazdki Michelin) czy Maaemo (3 gwiazdki Michelin). „Madama Butterfly” uzyskała wsparcie prestiżowych instytucji i partnerów takich jak: Orange, Instytut Francuski, Instytut Kultury Włoskiej, Miasto St. Warszawa, Sinfonia Varsovia, Filharmonia Narodowa, Pałac Kultury i Nauki, Sony Music Polska, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Honorowy patronat nad „Madama Butterfly” objęli: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Ambasada Włoch w RP, Ambasada Francji w RP, Ambasada Japonii w RP. Bilety na spektakl i kolację są dostępne w sprzedaży na stronach: www.teatrstudio.pl oraz www.madamabutterfly.pl Beata Dżon Ozimek Muzyka: Giacomo Puccini Libretto: Luigi Illica i Giuseppe Giacosa Soliści i realizatorzy: Madama Butterfly (Cio-Cio-San) – Aleksandra Kurzak B. Pinkerton – Roberto Alagna Sharpless – Andrzej Dobber Suzuki – Monika Ledzion-Porczyńska Kate Pinkerton – Marta Brzezińska Goro – Karol Kozłowski Książe Yamadori – Dionizy Wincenty Płaczkowski Bonzo – Łukasz Konieczny Dyrygent: Marcello Mottadelli Orkiestra: Sinfonia Varsovia Chór: Chór Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego Reżyseria: Natalia Korczakowska Kostiumy: Marek Adamski Światło: Aleksander Prowaliński Dźwięk: Marek Suberlak Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Dżon Ozimek Publicystka, tłumaczka, autorka scenariuszy (TVP - Etniczne Klimaty 2008-2010), dokumentacji filmowych, asystent reżysera, rzecznik prasowy projektów offowych (np. film „Jan z drzewa”, "Marzenie"),organizatorka, moderatorka spotkań z artystami i myślicielami, jurorka międzynarodowych festiwali filmów niezależnych m.in. w Polsce, Kosowie, Austrii, Niemczech, Turcji. Korespondentka z Wiednia/Austrii dla Przeglądu, Angory; autorka Focusa Historii, GW, innych. Tłumaczka m.in. „Dziewczynki w zielonym sweterku” dla PWN, 2011, historii-kanwy filmu A. Holland, nominowanego do Oscara (2012) „W ciemności”. Search

