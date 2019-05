NIK: nagrody rządu PiS dwanaście razy wyższe niż za czasów PO-PSL Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku wypłacił sobie dwanaście razy wyższe nagrody niż rząd PO-PSL w latach 2014-2015. To wynik analizy Najwyższej Izby Kontroli, do której dotarła redakcja tvn24.pl. Co więcej, środki przeznaczone na nagrody w 2016 roku na najwyższych kierowniczych stanowiskach państwowych były pięciokrotnie wyższe, niż w 2014 i 2015 roku – podaje tvn24.pl. W 2017 roku na nagrody wydano ponad 8,6 mln zł, w 2014 i 2015 – po 0,7 mln złotych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

