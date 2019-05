Nowy, tajny pocisk rakietowy w posiadaniu USA Nowy pocisk jest zmodyfikowaną wersją sterowanego pocisku rakietowego typu powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire, ale nie ma ładunku wybuchowego, co zmniejsza do minimum ryzyko spowodowania ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej podczas operacji antyterrorystycznych. Nowy pocisk rakietowy działa tak “jakby z dużej wysokości zostało zrzucone pędzące z olbrzymią prędkością kowadło” – wyjaśnił przedstawiciel administracji cytowany anonimowo w artykule “WSJ”. “Niewybuchowa”, metalowa głowica o masie ok. 45 kg jest w stanie przebić dachy samochodów i stropy budynków, w których znajdują się terroryści. Dodatkowo głowica tego pocisku opatrzonego kryptonimem R9X jest wyposażona w sześć ostrzy. Są one wysuwane bezpośrednio przed uderzeniem głowicy w cel, “szatkując” wszystko w jego najbliższym otoczeniu. Z powodu tych latających ostrzy pocisk jest potocznie nazywany w wąskiej grupie ekspertów “bombą ninja”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

