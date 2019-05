O Mamach myślimy w Dzień Matki Jedni jeszcze je mają, inni je już utracili, ale dla wszystkich są kimś szczególnym w ich życiu. Mieszkamy w miejscu, gdzie ten dzień obchodzony jest innego dnia, ale wywodzimy się z Polski, gdzie wielu z nas przez wiele lat obchodziło ten ważny dzień właśnie 26 maja. Kochajmy nasze Mamy, albo o nich wspomnienia. Jeśli są z nami, pamiętajmy, aby okazywać im miłość codziennie, bo kiedy odejdą, będzie już za późno. I dziękujmy im za wszystko co nam dały, a przede wszystkim za życie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

