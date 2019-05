Obchody 3 Maja w parlamencie Ontario W obecnej kadencji rządu konserwartywnego w Ontario mamy w legislaturze czworo poslów o polskich korzeniach: dwie młode posłanki – Natalię Kusendową (okręg Mississauga Centre) i Kingę Surmę, asystentkę parlamentarną ministra transportu (okręg Etobicoke Centre), a także dwóch ministrów o polskich korzeniach: ministra transportu Jeffa Yurka (okręg Elgin-Middlesex-London) oraz ministra zasobów naturalnych Johna Yakabuskiego (okręg Renfrew – Nipssing – Pembroke). This slideshow requires JavaScript. 1 maja Natalia Kusendova i klub parlamentarny konserwatystów zorganizowali przyjęcie z okazji rocznicy polskiej Konstytucji 3 maja. Uchwalona w 1791 r. była ona drugą na świecie i pierwszą konstytucją w Europie. Zainspirowani ideami politycznymi i społecznymi europejskiego Oświecenia i amerykańską konstytucją z 1787 r., autorzy polskiej ustawy uznali, że rząd powinien zawsze stawiać potrzeby społeczeństwa na pierwszym miejscu. This slideshow requires JavaScript. Tradycyjnie dzień 3 maja był świętem narodowym w Polsce do 1940 roku. Zakazane w czasach PRL, było świętowane przez Polaków w kraju i za granicą w ich domach, a czasami w formie publicznymi protestami przeciwko opresyjnemu reżimowi komunistycznemu. W wolnej i demokratycznej współczesnej Polsce Polacy dziś obchodzą 3 maja jako ustawowe święto, uważająa Konstytucję 3 Maja za jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń w historii swojego kraju. Polska diaspora na całym świecie, także w Ontario, obchodzi ten dzień uroczystościami, w.ciągnięciem polskiej flagi i okolicznościowymi życzeniami. Konstytucja 3 Maja jest upamiętniana uroczyście także przez Polaków w Kanadzie, którzy są drugą co do wielkości polonią poza Polską. Prawie milion osób w Kanadzie uważa się za Polaków, a ponad 100 000 z nich mieszka w Greater Toronto Area, a 523 000 w Ontario. Na uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w parlamencie ontaryjskim – Queen’s Park zaproszeni zostali politycy ontaryjscy, Konsul Generalny RP Krzysztof Grzelczyk oraz liderzy Polonii. „Jesteśmy niezwykle dumni z naszego wkładu w demokrację w Europie i z tego, jak ta historia stała się podstawą naszych działań na całym świecie. Na całym świecie Polacy opowiadają się za demokracją, sprawiedliwością i rządami prawa ponieważ wiemy, jak trudne do zdobycia mogą być te swobody. Wiele demokratycznych wartości Polski znajduje odzwierciedlenie w Kanadyjskiej Karcie Praw i Wolności. Jestem dumny, że mogę dziś reprezentować Polskę w Queen’s Park i świętować dzień polskiej konstytucji z moimi kolegami parlamentarnymi i Ontaryjczykami o polskich korzeniach”, mówiła Natalia Kusendova. Minister Jeff Yurek powiedział: „Jako Kanadyjczyk polskiego pochodzenia w drugim pokoleniu, z dumą mogę powiedzieć, że wartości wolności, demokracji i praworządności są wartościami, które Kanada dzieli z Polską ”. Minister John Yakabuski jest synem Paula Yakabuskiego, pierwszego posła polskiego pochodzenia wybranego w Ontario: “Jestem dumny z mojego polskiego dziedzictwa i szczęśliwy widząc te obchody w Queen’s Park.” This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

