Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w Polsce Chociaż główne uroczystości święta Konstytucji 3 Maja odbyły się w Warszawie, inne miasta również świętowały rocznicę tego ważnego wydarzenia. W wielu ośrodkach święto przebiegało dwutorowo – oprócz uroczystości zorganizowanych przez władze lokalne, odbyły się marsze i wiece opozycji. W Krakowie obchody rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny w katedrze na Wawelu, której przewodniczył metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski W Białymstoku w głównej uroczystości przy pomniku marszałka Piłsudskiego wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, korpusu dyplomatycznego, kombatanci i harcerze W Opolu na skwerze przed Urzędem Wojewódzkim zasadzono lipę – symbol jedności narodowej We wrocławskich obchodach święta uczestniczyli m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

