Od czego zależy wynik wyborów? Na zdrowy rozum PiS powinien tracić, ale prognoza wyniku wyborów IPSOS dla OKO.press na to nie wskazuje. PiS (40 proc.) ma nad KE (35 proc.) przewagę, ale w granicach błędu. Wiosna (8 proc.) remisuje z męską Konfederacją i mocnym jednak Kukiz'15 (po 7 proc.). Wynik wyborów zależy od tego, którzy wyborcy się zmobilizują. Frekwencja ma wynieść aż 45 proc.

