Od środy tańsze połączenia komórkowe w całej Unii Maksymalnie 19 centów (plus VAT) za minutę rozmowy i 6 centów (plus VAT) za wiadomość SMS. Takie stawki za połączenia między państwami Unii Europejskiej przewiduje pakiet telekomunikacyjny, który wchodzi w życie w środę. – Maksymalne stawki za rozmowy w obrębie UE stanowią namacalny przykład wpływu jednolitego rynku cyfrowego na codzienne życie mieszkańców Unii – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

