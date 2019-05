Oficjalne wyniki wyborów do PE PKW w poniedziałek po godz. 15 przedstawiła pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wyniosła rekordowe 45,68 proc. Wybory wygrało PiS z wynikiem 45,38 proc., na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska – 38,47 proc. Mandaty do PE zdobyła jeszcze Wiosna. PiS zdobył 27 mandatów, Koalicja Europejska 22, a Wiosna 3. Poniżej progu wyborczego znalazły się Konfederacja oraz Kukiz ’15. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.