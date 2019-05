Ogień szaleje w Albercie Straż pożarna w Kolumbii Brytyjskiej – B.C. Wildfire Service – wysyła strażaków do Alberty, gdzie toczy się walka z szalejącymi pożarami. W Albercie nadal nie udaje się opanować 30 aktywnych pożarów. Jeden z nich w High Level, mieśce położonym 7 i pół godziny na północ od Edmonton, zmusił ponad 4000 mieszkańców do ucieczki z domów. Pożar w Chuckegg Creek, zaledwie 5 kilometrów na południe od High Level, pochłonął około 690 kilometrów kwadratowych lasu. W Slave Lake, High Prairie, Grande Prairie i Misery Mountain Ski Resort zorganizowano ośrodki, w których mogą się zmieścić wysiedleńcy z High Level. B.C. Wildfire Service mówi, że w środę i czwartek do Alberty zostanie wysłanych 230 strażaków, 14 osób nadzorujących i 19-osobowy zespół zarządzania incydentami, aby pomóc tam, gdzie są potrzebne. Alberta, która złożyła wniosek, pokryje wszystkie związane z tym koszty. „B.C. Wildfire Service uważa za naturalne dzielenia się środkami przeciwpożarowymi, biorąc pod uwagę nieocenioną pomoc, jaką Alberta zapewniła B.C. podczas dwóch ostatnich sezonów pożarów, które były najgorsze w historii prowincji”, powiedziała rzeczniczka Wildfire Services Kyla Fraser. Obecnie zarejestrowano 39 aktywnych pożarów w B.C. ale żaden z nich nie jest uważany za taki, który stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Straż pożarna może być wysłana poza granice swojej prowincji na okres maksymalnie 19 dni, ale można ją wezwać w dowolnym momencie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

