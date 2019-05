Opozycja chce odwołania Piotrowicza. “Policzek dla ofiar pedofilii” Będziemy bezwzględnie walczyć z pedofilią – zapewnia rząd przedstawiając plany zaostrzenia Kodeksu Karnego. Jednak opozycja pyta, czy bezwzględnie będzie walczył ktoś, kto usprawiedliwiał księdza oskarżanego o molestowanie dzieci. Chodzi o Stanisława Piotrowicza, który przewodniczy sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. To ta komisja będzie pracowała nad zmianami proponowanymi przez rząd. P – Dzieci spontanicznie przybiegały do niego, obejmowały go. On również dzieci przytulał do siebie, głaskał. Zdarzało się tak też, że i pocałował. Zdarzało się tak, że jednocześnie na kolanach siedziało kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego – te słowa Stanisława Piotrowicza z roku 2001 na temat skazanego nieco później księdza pedofila z Tylawy teraz nabierają szczególnego znaczenia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

