Opozycja szuka odpowiedzi. Czy da się pokonać PiS? Wygrali, bo rozdali, wygrali, bo rządzą, wygrali, bo straszą – Koalicja Europejska szuka odpowiedzi na pytanie – czy z PiS-em da się wygrać. Bartosz Arłukowicz wygrał z Joachimem Brudzińskim, mimo że arsenał miał uboższy, a Elżbieta Łukacijewska, która startowała z 10. miejsca, w Cisnej na Podkarpaciu pokonała PiS. Białogard, w którym Bartosz Arłukowicz zdobył w wyborach do europarlamentu ponad 4000 głosów z niemal 240000, jakie dostał w całym okręgu. Tajemnica sukcesu to obecność i aktywność w regionie, czyli dziesiątki spotkań i rozmów. Wyborcy zapewniają, że sukces Arłukowicza polegał na tym, że zwyczajnie z nimi był. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

