Organizator największego Marszu Życia w Kanadzie podpisał list przeciwko Franciszkowi Przewodniczący Zgromadzenia Katolickich Biskupów w Quebecu zabrał głos w tej sprawie. Poparli go inni biskupi. “Nie chcemy być kojarzeni z nikim, kto niesprawiedliwie oskarża Ojca Świętego” – powiedziała rzecznika Archidiecezji Quebec. Georges Buscemi – organizator Krajowego Marszu Życia w Ottawie (Campagne Quebec-Vie) – podpisał 9 maja list oskarżający papieża Franciszka o herezję. Biskup Noel Simard, przewodniczący Zgromadzenia Biskupów Katolickich w Quebecu, zabrał głos w tej sprawie i krytycznie skomentował ten fakt. “Co roku wysyłałem do nich czek. Ale teraz to już koniec” – powiedział bp Simard, który jest też specjalistą ds. bioetyki. Zaznaczył, że przemawia we własnym imieniu, ale jego głos zyskał poparcie wśród innych kanadyjskich biskupów. “Atakowanie papieża Franciszka w ten sposób to krok zdecydowanie za daleko” – tak przewodniczący komentuje list podpisany przez 19 katolików z różnych krajów. Wśród nich jedynym Kanadyjczykiem jest właśnie Georges Buscemi odpowiedzialny za Campagne Quebec-Vie od 2009 roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

