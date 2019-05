Osoby z niepełnosprawnościami rozliczają rząd z obojętności „To nie niepełnosprawność jest nieszczęściem, ale sposób, w jaki państwo nas traktuje” – mówiła Iwona Hartwich podczas demonstracji w Warszawie. Ani prezydent, ani rząd nie zareagowali na dzisiejszy ogólnopolski protest osób z niepełnosprawnościami i opiekunów. „Idziemy na wybory” – zapowiedzieli demonstrujący. 23 maja w Warszawie odbył się ogólnopolski protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Manifestacja rozpoczęła się pod Pałacem Prezydenckim o 12:00, uczestnicy przeszli potem pod Kancelarię Premiera, żeby zakończyć przemarsz pod Sejmem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

