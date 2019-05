Papierosy tylko w brzydkich pudełkach Od 9 listopada wszystkie papierosy sprzedawane w Kanadzie będą opakowane tak samo – w brązowe pudełka, z jednolitym liternictwem, bez reklam i designerskich elementów. To zasady wprowadzane na podstawie ustawy przyjętej przez parlament jesienią 2018 roku. Podobne przepisy obowiązują już w 13 innych krajach na świecie, m.in. we Francji od 2017 roku, Australii od 2012 roku, Irlandii, Norwegii i Nowej Zelandii od 2018 roku – wyjaśniło w komunikacie kanadyjskie ministerstwo zdrowia. Zmniejszyć atrakcyjność opakowań



Celem rządu w Ottawie jest zmniejszenie odsetka palaczy wśród Kanadyjczyków do 5 proc. w 2035 roku. Na razie, według danych statystycznych, w 2017 roku 18 proc. Kanadyjczyków w wieku powyżej 15 lat deklarowało palenie papierosów w minionym miesiącu.



Dozwolone wzornictwo opakowań papierosów odwołuje się m.in. do badań naukowych, z których wynika, że zwykłe i ujednolicone opakowania zmniejszają atrakcyjność produktów tytoniowych, szczególnie wśród młodych ludzi. Dodatkowo, jak podkreśliło ministerstwo, badania naukowe wykazały, że ostrzeżenia dotyczące ryzyka chorób są bardziej zauważane i skuteczne, jeśli pojawiają się na nieciekawie wyglądających opakowaniach. Zniechęcający brąz



Od listopada wszystkie legalnie sprzedawane papierosy będą więc w paczkach w kolorze brązowym, o odcieniu takim jak ma m.in. papierowy sznurek. Nie będzie dowolności napisów – tylko zaakceptowany tekst, który będzie mógł się znajdować w wyznaczonych miejscach, pisany tylko taką czcionką, na jaką zezwalają przepisy, czyli Lucida Sans Serif.



W przepisach wskazano dokładnie, jak może wyglądać opakowanie, jak mają się otwierać kartony i paczki. Zastrzeżono też, że marka papierosów może pojawiać się na opakowaniach, ale bez użycia koloru. Papierosy mogą mieć średnicę tylko między 7,65 mm a 8 mm i być długości między 70 a 73 mm w przypadku zwykłych papierosów i 82 do 85 mm w przypadku tzw. king size. 45 tys. zgonów rocznie w Kanadzie z powodu palenia



Zrzeszenie właścicieli niewielkich sklepów, Convenience Industry Council of Canada, opublikowało komunikat, w którym narzeka, że zamiast zająć się problemem nielegalnych papierosów ocenianym na 20 proc. rynku, rząd utrudnia życie sprzedawcom, którzy dostosowali się do wszystkich narzucanych zasad sprzedaży i co roku dostarczają 9 mld CAD podatku od wyrobów tytoniowych.



Jednak w uzasadnieniu do nowych przepisów rząd podkreślił, że co roku przyczyną ponad 45 tys. zgonów w Kanadzie są właśnie papierosy, a koszty związane z paleniem papierosów to 16,2 mld CAD rocznie, z czego same koszty opieki zdrowotnej to 6,5 mld CAD.

