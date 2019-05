Papież Franciszek wysyła do Polski eksperta od pedofilii w Kościele Wygląda na to, że informacje o filmie Tomasza Sekielskiego dotarły do Watykanu i papież Franciszek postanowił zrobić nad Wisłą porządek. W przyszłym miesiącu członkom Konferencji Episkopatu Polski wizytę złoży abp Charles Scicluna. Jest on głównym specem Stolicy Apostolskiej od walki z pedofilami w sutannach. Choć rzecznik KEP ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zapewnia, że decyzja o zaproszeniu abpa Scicluny zapadła w czerwcu 2018 roku, to trudno nie zwrócić uwagi na to, że potwierdzenie jego przyjazdu do Polski zbiega się w czasie z premierą filmu Tomasza Sekielskiego “Tylko nie mów nikomu”. Film pokazuje działania księży-pedofilów, z którymi arcybiskup Malty od lat walczy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

