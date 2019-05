Papież zgodził się na pielgrzymki do Medjugorje Papież Franciszek zgodził się na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie – poinformował w niedzielę wizytator Stolicy Apostolskiej dla tamtejszej parafii arcybiskup Henryk Hoser oraz nuncjatura apostolska w Sarajewie. Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti tłumacząc tę decyzję wyjaśnił zarazem, że nie należy jej interpretować jako uznania domniemanych objawień, do jakich miało tam dojść. To wymaga – dodał – “dalszych badań ze strony Kościoła”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

