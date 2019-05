Pierwszy mecz dla Toronto w finale NBA

Koszykarze Toronto Raptors od zwycięstwa rozpoczęli rywalizację w wielkim finale NBA. W czwartkowy wieczór zespłł z Kanady pokonał obrońców tytułu Golden State Warriors 118:109 i objął prowadzenie 1:0 w serii do czterech zwycięstw.

Golden State bez Kevina Duranta wciąż są fenomenalną drużyną, ale nawet dla nich strata najlepszego zawodnika na świecie ma konsekwencje. Bez niego Warriors wygrali sześć spotkań z rzędu licząc piąty mecz przeciwko Houston Rockets, w którym to doznał kontuzji w trzeciej kwarcie, ale w czwartek wieczorem musieli uznać wyższość mistrza Konferencji Wschodniej Toronto Raptors.

Dla Warriors była to czwarta porażka z rzędu w finałach NBA bez Kevina Duranta. Poprzednie trzy miały miejsce w 2016 roku, gdy skrzydłowy grał jeszcze dla Oklahoma City Thunder. Od tego momentu Durant był w ogniu krytyki za dołączenie do najlepszej drużyny w historii NBA, która o ironio przegrała w finale. Następnie z nim w składzie wygrali dwa tytułu z rzędu, gdzie w obu przypadkach to on zgarniał nagrodę MVP. Przed finałami królowała narracja, że KD potrzebuje Warriors bardziej niż oni jego, ale takie mecze jak ten ostatni pokazują, że zawsze są dwie strony medalu.

Bez Duranta w składzie znów zaczął brylować Steph Curry. Przeciwko Raptors po raz szósty z rzędu w tych playoffach zdobył przynajmniej 30 punktów, w głównej mierze dzięki imponującej dyspozycji z linii osobistych (14/14). Dobry mecz rozegrał również Draymond Green, który zaliczył triple – double (10 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst). Warriors nie pomogła nawet ławka rezerwowych, która po kontuzji Duranta wygląda fenomenalnie – przeciwko Raptors zdobyli 36 punktów podczas, gdy ich rywale tylko 25.

Dla jedynego zespołu spoza Stanów Zjednoczonych w NBA był to debiut w finałach. Od 1995 roku kiedy w Toronto powstała drużyna kibice wyczekiwali tej chwili z upragnieniem, po drodze obserwując tylko jak ich kolejne gwiazdy – Vince Carter, Tracy McGrady czy Chris Bosh odchodzą w pogoni za czymś lepszym. Żaden z nich nie był jednak zawodnikiem kalibru Kawhia Leonarda.

W czwartkowy wieczór Leonard miał jednak problemy by efektywnie prowadzić Raptors do zwycięstwa – 5/14 z gry na papierze nie wygląda dobrze, ale po drugiej stronie parkietu był zdecydowanie lepszy. Kluczem do sukcesu zespołu Nicka Nurse’a okazał się Pascal Siakam – faworyt do zgarnięcia nagrody dla zawodnika, który wykonał w tym sezonie największe postępy. Skrzydłowy Toronto zdobył 32 punkty, trafiając 14 z 17 oddanych rzutów, w tym 11. z rzędu w pewnym momencie. Do tego dołożył 8 zbiórek i 5 asyst.

Istotną rolę dla Raptors odegrał również Marc Gasol, Hiszpan pozyskany w trakcie sezonu z Memphis Grizzlies obnażył braki Warriors pod koszem zdobywając 20 punktów i 7 zbiórek. Zatrzymać go nie pomógł wracający po ponad miesięcznej przerwie DeMarcus Cousins, który wyglądał jakby miał braki kondycyjne łagodnie mówiąc.

Od połowy pierwszej kwarty Toronto objęło prowadzenie, które oddali tylko na chwilę w drugiej kwarcie. Od tego momentu Golden State cały czas musieli gonić wynik spotkania do czego nas przyzwyczaili w serii z Portland Trail Blazers, gdzie trzykrotnie wygrywali po odrobieniu 15-punktowej straty. Teraz już się to im nie udało.

Drugi mecz serii odbędzie się w niedzielę także w Toronto.

•••

Toronto zwariowało, odkąd koszykarze Raptors dotarli do pierwszego finału NBA w historii klubu. Ceny biletów na dwa pierwsze mecze z broniącymi tytuł Golden State Warriors są horrendalne. Kibice są oburzeni, ale klubowi księgowi wydają się być zadowoleni. Za wejściówki na najlepsze miejsca, te przy parkiecie hali Scotiabank Arena, trzeba było w jednej z platform internetowych zapłacić niespełna 22 tys. dolarów (pakiet dwóch biletów), czyli jakieś nieco ponad 82 tys. złotych! Za najtańsze – dokładnie 2925 dolarów, czyli ok. 11 tys. złotych.

Według torontońskich mediów, kosmiczne ceny w tej platformie wcale nie odstraszyły kibiców. Pula biletów przeznaczona do sprzedaży publicznej miała rozejść się w mniej niż pół godziny. Z kolei gazeta “Toronto Star” sprawdziła i przypomina, że średnia cena biletów na mecze Raptors u siebie w sezonie zasadniczym wynosiła 183 dolary. Tymczasem średnia cena kart wstępu na spotkania w play-off wzrosła dziesięciokrotnie – do 1933 dolarów. Różnica kolosalna.

W sezonie zasadniczym Raptors i Golden State grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze wygrali Raptors. Faworytami większości ekspertów i bukmacherów są jednak obrońcy tytułu koszykarze Golden State.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz