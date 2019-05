Pierwszy projekt ustawy poselskiej Natalii Kusendowej Natalia Kusendova, posłanka ontaryjska z okręgu Mississauga Centre, przedstawiła projekt ustawy (private member’s bill) o obowiązkowym szkoleniu dla wszystkich policjantów, funkcjonariuszy specjalnych, Generalnego Inspektora i inspektorów – wszyscy oni musieliby przechozić zatwierdzone przez ministerstwo szkolenie w podawaniu środka o nazwie Naloxone w przypadku przedawkowania opioidów. W obliczu sukcesu programów Ontario Naloxone Program (ONP), Ontario Naloxone Program for Pharmacies (ONPP) oraz Ministry of Community Safety and Correction Services – Take Home Naloxone Program, ustawa o szkoleniach dla policji o nazwie Mandatory Police Training Act byłaby dodatkowym narzędziem szybkiego działania i ratowania życia ofiarom opioidów. Naloxone, znany również jako Narcan, może tymczasowo odwrócić skutki przedawkowania opioidów, przez co zyskuje się dodatkowy czas na przybycie służb ratunkowych na miejsce. Udowodniono, że Naloxone działa przez 4 minut, można podać kolejne jeg dawki i działa tylko na osoby, które przedawkowały opioidy, czyli nie może spowodować żadnych szkód. Naloxone można podawać w formie zatrzyku lub jako spray do inhalacji. „Nasi policjanci są często pierwszymi ratownikami. W przypadku przedawkowania opioidów funkcjonariusz przeszkolony w stosowaniu Naloxone może uratować życie”, powiedziała Kusendova. „Jako dyplomowana pielęgniarka jestm przekonana, że powinniśmy zapewnić policji wszelkie dostępne narzędzia do ratowania życia. Zapewniając szkolenia wszystkim siłom policyjnym w zakresie rozpoznawania oznak i objawów przedawkowania opioidów oraz sposobu bezpiecznego i skutecznego podawania Naloxone, możemy pomóc osobom, które przedawkowały”. • Zestawy środka Naloxone są dostępne bezpłatnie w aptekach w całej prowincji

• Zestawy te są również dostępne za pośrednictwem odpowiednich organizacji społecznych

• Naloxone jest skuteczny w przedawkowaniu opioidów i nie powoduje żadnych szkód, jeśli opioidy nie są obecne w organizmie

• Naloxone można bezpiecznie stosować drugi lub trzeci raz w przypadku przedawkowania opioidów

• 60% ludzi umiera z powodu przedawkowania opioidów we własnych domach

• W 2017 r. 3966 osób zmarło z powodu przedawkowania opioidów w Kanadzie

• 1265 z tych zgonów miało miejsce w Ontario, 117 w wieku 15-24, 6 w wieku poniżej 14 lat

• W pierwszych 6 miesiącach 2018 r. w Ontario zanotowało takich 629 zgonów.

