PiS o włos wygrywa wybory do europarlamentu! Prawo i Sprawiedliwość według sondażu exit poll dla TVN24 wykonanego przez Ipsos wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego z poparciem 42,4 proc. Druga Koalicja Europejska została poparta przez 39,1 proc. wyborców. Wiosna Roberta Biedronia oraz Konfederacja zanotowały nieco ponad 6-procentowe poparcie. Cieszy także bardzo wysoka frekwencja. To na razie wyniki sondażowe, ale badania exit poll są dość dokładne, więc możemy założyć, że PiS rzeczywiście wygrało wybory do europarlamentu. Zgodnie z wynikami tego badania PiS zostało poparte przez 42,4 proc. wyborców, Koalicja Europejska przez 39,1 proc. Wiosna zanotowała 6,6 proc. poparcia, a Konfederacja po 6,1 proc. głosów.



Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego wyróżnia także rekordowa frekwencja – już o godzinie 17:00 wynosiła 32,51 proc. Finalnie (według sondażu) frekwencja wyniosła około 43 proc. Dla porównania – w 2014 roku po całym dniu głosowania frekwencja wyniosła 23,83 proc., czyli mniej niż dzisiaj do 17:00. We wcześniejszych latach wcale nie było lepiej. W 2009 roku głosowało 24,53 proc., a w 2004 roku 20,87 proc.

