Podwójny rocznik wkraczający do szkół średnich może stanowić problem

Our Kids informuje o tym, co dzieje się w szkolnictwie w Polsce

Prawie 380 000 ósmoklasistów oraz ponad 340 000 gimnazjalistów przystąpiło w tym roku do egzaminów. Nie było łatwo, bo egzaminy odbywały się w atmosferze ogólnopolskiego strajku nauczycieli szkół publicznych. Strajkowała większość z nich, ale problemy z przeprowadzeniem egzaminu wystąpiły w trzech szkołach i to tylko podczas pierwszego dnia egzaminów. Zatem jeśli ktokolwiek miał nadzieję, że dzięki strajkom zmniejszy się konkurencja absolwentów podczas przyjęć do szkół średnich to się mylił. Dzieci będzie bardzo dużo, a miejsc w dobrych szkołach tylko nieco więcej, i to również w placówkach prywatnych.

Kończy się rok szkolny i już niebawem młodzież gimnazjalna i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych rozpoczną rywalizację o miejsce w wymarzonej szkole średniej. W tym roku nie będzie to łatwe – reforma systemu edukacji, której głównym założeniem było przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum, sprawiła, że w roku szkolnym 2019-2020 do klas pierwszych szkół średnich trafią jednocześnie dwa roczniki młodzieży – absolwenci gimnazjów, czyli ostatni rocznik młodzieży idący starym systemem, którzy będą realizowali trzyletni program nauczania, oraz absolwenci VIII klas szkół podstawowych, idący nowym systemem, którzy rozpoczną w liceum edukację czteroletnią. Według wyliczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w sumie do szkół ponadpodstawowych zamiast ok. 350 000 uczniów trafi ich ponad 725 000, z czego o miejsce do I klas liceów ogólnokształcących będzie ubiegać się ok. 45 proc. absolwentów (327 227), do I klas technikum ok. 40 proc. absolwentów (290 868). To oznacza, że wprawdzie dla wszystkich uczniów znajdzie się miejsce, ale nie dla wszystkich w tych szkołach, które sami dla siebie wybrali.