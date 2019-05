Polska młodzieżówka awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata Polska reprezentacja poniżej lat 20 musiała zdobyć punkt i zdobyła remisując bezbramkowo z Senegalem w ostatnim meczu grupowym rozegranym w środę w Łodzi. Biało-Czerwoni awansowali do 1/8 finału turnieju. Przewaga optyczna polskiej drużyny w pierwszych 45 minutach nie przyniosła żadnych efektów, bowiem konkretniejsi w swoich poczynaniach byli Senegalczycy. W 40. minucie z rzutu wolnego z narożnika pola karnego w słupek trafił Souleymane Aw. Piłkarze Jacka Magiery częściej pilnowali piłki, ale w ofensywie działali pojedynczymi zrywami – najczęściej autorstwa Marcela Zylli. Piłkarze z Afryki starali się grać jak Kolumbia, która wygrała z Polakami 2:0 w pierwszym meczu. Zapraszała Polaków w te sektory, w które chciała. Biało-Czerwoni pokonywali z piłką kolejne metry, ale bramce Dialy Ndiaye nie potrafili zagrozić. Dopiero w 67. minucie Polacy oddali drugi strzał w bramkę senegalskiej drużyny. Z dystansu ładnie uderzył Jan Sobociński. W pierwszej połowie dużo gorszą próbą popisał się Jakub Bednarczyk. W ostatnich dwudziestu minutach swoje warunki gry narzucili Polacy, ale nie potrafili udokumentować tego choćby golem. Według statystyk Polacy pięciokrotnie oddali strzały na bramkę Senegalu, Senegalczycy mieli o jedną akcję więcej. Bezbramkowy wynik zadowala oba zespoły. Senegal wygrał grupę A z siedmioma punktami na koncie. W drugim meczu grupy A Kolumbia w Lublinie pokonała Tahiti 6:0. Kolumbijczycy z sześcioma punktami na koncie zajęli drugie miejsce. Do 1/8 finału MŚ wywalczą dwie czołowe drużyn w grupach oraz cztery zespoły z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Piłkarze Jacka Magiery w trzech meczach ugrali cztery punkty, i mają trzy gole zapasu w bilansie bramkowym. Na podstawie donioesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.