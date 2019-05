Polska podzielona na pół Zachód kraju dla Koalicji Europejskiej, wschód – ale bez Warszawy – dla PiS. Z sondażu late poll pracowni Ipsos dla TVN24 wynika, że dwie największe siły polityczne znów podzieliły kraj niemal na pół. Najwyższe wyniki wyborcze PiS uzyskało we wschodnich okręgach: nr 9 (woj. podkarpackie – 62,7 proc. poparcia), nr 5 (część woj. mazowieckiego – 59,1 proc.), nr 8 (woj. lubelskie – 56,6 proc.) i nr 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie – 54 proc.) – wynika z sondażu Ipsos. Koalicja Europejska najwyższy wynik uzyskała z kolei w okręgach: nr 1 (woj. pomorskie – 52,1 proc.), nr 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie – 48,1 proc.), nr 4 (Warszawa i okoliczne powiaty – 47,8 proc.) i nr 7 (woj. wielkopolskie – 46,2 proc.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

