Polski Kościół czeka bunt księży? A więc wyznam jak na spowiedzi: Przed emisją filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” nie sądziłem, że dożyję chwili, iż to szeregowi księża w Polsce będą wzywać biskupów za ich grzechy do złożenia rezygnacji. Nie wierzycie? Ano właśnie… To jeden z nieoczekiwanych chyba efektów filmu „Tylko nie mów nikomu”. Przyznam: mam wielu znajomych księży. I często słyszałem z ich ust krytykę zachowania biskupów: czy to jeśli idzie o zaangażowanie polityczne hierarchów i ślepe popieranie PiS, czy to jeśli idzie o arogancję wobec ujawnianych przez media pedofilskich skandali. Ale zawsze to była krytyka w małym, zaprzyjaźnionym gronie osób. Cicha. Po filmie Tomasza i Marka Sekielskich posypała się krytyka biskupów publiczna. Już bez lęku, że ksiądz zaraz dostanie zakaz wypowiedzi w mediach. Albo zostanie wysłany na misję „do dalekiego kraju”. Zresztą, posłuchajcie sami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

