Polski Kościół sam się nie oczyści. Biskupi mają zbyt wiele do stracenia. Gdyby przyjąć szacunki z zachodnich raportów, przestępców seksualnych w polskim kościele jest od 1000 do 3500. Za ich ukrywanie biskup może być zdymisjonowany przez papieża i traci wszystko – luksus, władzę, czeka go zesłanie do klasztoru albo domu księdza emeryta. A gdyby przyszło do wypłacania odszkodowań diecezjom groziłyby bankructwa Po filmie „Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich można by zapytać: dlaczego właściwie polski Kościół, a dokładniej jego hierarchowie, po prostu nie wyłożą kart na stół? Ilu księży molestowało dzieci, ile było takich zgłoszeń, ilu księży wydalono z kapłaństwa… Dlaczego nie ujawnić wszystkiego i nie zamknąć ust dziennikarzom, ofiarom i oburzonym wiernym?

