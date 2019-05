Polski pawilon na festiwalu wielokulturowości Carassauga w Mississaudze Jak co roku 25-26 maja 2019 odbędzie się w Mississaudze kolejny wielokulturowy festiwal “Carassauga”, największy w Kanadzie. I jak co roku pani Janina Ruta, z pomocą grupy wolontariuszy z “Polish Canadian Vocal Group”, organizuje pawilon polski. KONIECZNIE trzeba się wybrać! O Carassaudze w Gazecie Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.