Polskie siatkarki lepsze od Bułgarek w Lidze Narodów Trzecie zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów: biało-czerwone pokonały w holenderskim Apeldoorn drużynę Bułgarii 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:17). Do zwycięstwa poprowadziła je Malwina Smarzek, która zdobyła aż 41 punktów, co jest rekordem obecnej edycji rozgrywek. Spotkanie z Bułgarkami miało dla Polek ogromne znaczenie: obie drużyny, a także reprezentacje Belgii i Dominikany, mają status “pływających”, czyli takich, które muszą walczyć o utrzymanie się w rozgrywkach – najsłabszy z tej czwórki nie wystąpi w przyszłorocznej edycji. W Holandii biało-czerwone muszą radzić sobie bez rozgrywającej Joanny Wołosz, która po turnieju w Opolu dostała od trenera Nawrockiego dwa tygodnie odpoczynku. W tej sytuacji odpowiedzialność za kierowanie grą spadła na barki Marleny Pleśnierowicz, ale siatkarka Chemika Police już wcześniej wielokrotnie pokazywała, że potrafi temu wyzwaniu sprostać. W pierwszym secie wtorkowego pojedynku z Bułgarkami nasze reprezentantki grały nieźle, częściej były na prowadzeniu i wydawało się, że spotkanie mają pod kontrolą – im bliżej jednak było rozstrzygnięcia, tym więcej błędów popełniały w ofensywie. Po ataku rezerwowej Magdaleny Stysiak wygrywały jeszcze 23:22, ale później dwie kolejne akcje wygrały Bułgarki i miały piłkę setową. Do remisu mogła doprowadzić Smarzek, ale wstrzymała rękę i jej “kiwka” okazała się czytelna dla rywalek. W kolejnym secie podopieczne Jacka Nawrockiego złapały wiatr w żagle, wyraźnie przypomniały sobie najlepsze momenty z turnieju w Opolu, wreszcie punktowały blokiem. Rozkręciła się Smarzek: grała, na nieosiągalnym dla przeciwniczek poziomie. Po ataku Agnieszki Kąkolewskiej ze środka przewaga biało-czerwonych wynosiła już sześć punktów (17:11), ale Bułgarki nie rezygnowały i wszelkimi sposobami próbowały zatrzymać Smarzek, która momentami miała kłopoty ze skończeniem ataku. Po bloku na Natalii Mędrzyk Polki wygrywały już tylko 20:18, a Nawrocki musiał poprosić swoje zawodniczki na krótką rozmowę. Po powrocie na boisko Bułgarki zupełnie zaspały w defensywie, a Smarzek zdobyła punkt przebiciem sposobem dolnym. Później 23-latka jeszcze dwukrotnie przebiła się przez bułgarski blok, a decydujący punkt biało-czerwone zdobyły po autowym ataku Gergany Dimitrowej. Kolejne dwie partie przebiegały już pod dyktando Polek – choć na początku czwartego seta rywalki zaskoczyły polski zespół i szybko objęły pięciopunktowe prowadzenie (6:1). Jacek Nawrocki zareagował jednak błyskawicznie, a po jego uwagach biało-czerwone zagrały wręcz koncertowo. Na tablicy wyników szybko pojawił się remis, a po kolejnych udanych akcjach Polki prowadziły 17:9. Bułgarki nie mogły poradzić sobie z przyjęciem zagrywki, w efekcie serwisy m.in. Agnieszki Kąkolewskiej okazały się kopalnią punktów. Polska – Bułgaria 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:17) Polska: Marlena Pleśnierowicz, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek, Paulina Maj-Erwardt (libero) – Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Olivia Różański. Bułgaria: Lora Kitipowa, Mira Todorowa, Nasja Dimitrowa, Mirosława Paskowa, Maria Danczewa, Gergana Dimitrowa, Żana Todorowa (libero) – Simona Dimitrowa, Petja Barakowa, Silvana Czauszewa, Jelena Beczewa. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.