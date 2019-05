Polskie siatkarki ograły Brazylijki w Lidze Narodów Duży sukces osiągnęły polskie siatkarki w holenderskim Apeldoorn. Po emocjonującym meczu podopieczne trenera Jacka Nawrockiego pokonały w Lidze Narodów utytułowaną Brazylię 3:2. Canarinhos to m.in. mistrzynie olimpijskie z 2012 roku i zwyciężczynie World Grand Prix sprzed dwóch lat. Po wtorkowym spotkaniu z Bułgarią, wygranym przez Polki 3:1, trener Jacek Nawrocki postanowił dokonać dwóch roszad w zespole. W pierwszym składzie pojawiła się 18-letnia Magdalena Stysiak, która dzień wcześniej dała dobrą zmianę. Mierząca 203 cm atakująca miała odciążyć nieco Malwinę Smarzek w ofensywie, a także podwyższyć blok. W wyjściowej szóstce nie zobaczyliśmy za to przyjmującej Martyny Grajber i środkowej Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej, którą zastąpiła Klaudia Alagierska. W spotkaniu z Bułgarkami Smarzek atakowała aż 68 razy i ustanowiła rekord 41 punktów w Lidze Narodów. W meczu z Brazylijkami nie można było grać tylko na jedną zawodniczkę, z czego doskonale szkoleniowiec zdawał sobie sprawę. I faktycznie od początku spotkania rozgrywająca Marlena Pleśnierowicz starała się rozdzielać piłki pomiędzy wszystkie siatkarki. Punktowało aż siedem z nich. Smarzek uzbierała 28 “oczek”, a Stysiak dorzuciła 14. Zmiana taktyki Polek początkowo zaskoczyła Brazylijki. Grające z animuszem Biało-Czerwone zaczęły mecz o prowadzenia 6:3 i 8:7 na pierwszej przerwie technicznej. Bardzo dobrze funkcjonował blok (siedem punktów), ale niestety co jakiś czas przydarzały się proste błędy. Mecz był wyrównany do stanu 16:17. Od tego momentu Polki zaczęły swój koncert, zdołały zdobyć siedem punktów z rzędu (m.in. dobre akcje Natalii Mędrzyk i asy serwisowe Smarzek) i wypracowanej przewagi nie oddały już do końca. Drugi set od początku był bardzo wyrównany. Ciągle mogliśmy liczyć na dobry blok Polek, w ataku rozkręciła się młoda Stysiak, swoje punkty jak zwykle zdobywała Smarzek. Dzięki dobrej grze Biało-Czerwone schodziły na drugą przerwę techniczną z prowadzeniem 16:14. Po nim Polki kontynuowały dobrą serię, a podenerwowane Brazylijki popełniały błędy. 21:17 i wszystko układało się idealnie. Zmobilizowane rywalki zdołały jeszcze dojść na jeden punkt, ale skuteczna Smarzek w samej końcówce załatwiła sprawę. Trzecią partię podopieczne Nawrockiego zaczęły doskonale. Kolejne składne akcje i przede wszystkim bloki Agnieszki Kąkolewskiej dały prowadzenia 5:0, 7:2 i 8:3. Niestety od tego momentu coś się zacięło. Kolejne błędy pozwoliły Canarinhos dojść do stanu po 10. Gra długo była bardzo wyrównana i każdy punkt przychodził z trudem. Polki miały problemy z kończeniem swoich akcji, przeciwniczki wyprowadzały kontry i zrobiło się 18:20. Czas wzięty przez trenera Nawrockiego pomógł zespołowi. Dzięki temu końcówka, w której rywalizowano na przewagi, była niezwykle emocjonująca. Polki były o włos od wygranej, kiedy Smarzek miała piłkę meczową w górze przy stanie 26:25. Niestety bardzo mocno przestrzeliła. Niewykorzystana okazja zemściła się kilka minut później, kiedy set padł łupem rywalek (26:28). Polki nie załamały się takim obrotem sprawy i kolejną odsłonę zaczęły od wyniku 5:1. Podobnie jednak jak w poprzedniej partii Brazylijki złapały kontakt. Znowu mozolnie trzeba było budować choćby minimalną przewagę. Nie udało się. Szwankowało przyjęcie, spadł procent skuteczności w ataku, mnożyły się własne błędy. Uskrzydlone Canarinhos gładko wygrały do 18. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. W nim Polki ponownie zaczęły znacznie lepiej, prowadząc aż 6:1. Brazylijki nie potrafiły sobie poradzić z przyjęciem zagrywek Stysiak i ataków Smarzek. Przy zmianie stron Biało-Czerwone prowadziły 8:4. Po kapitalnych obronach i atomowych zbiciach Smarzek zrobiło się już 10:4. W ostatnich akcjach meczu Polki wykazały się spokojem i ostatecznie triumfowały 15:9. To już czwarte zwycięstwo zespołu z rzędu w tegorocznej Lidze Narodów (przy jednej porażce z Włochami 2:3). W rundzie zasadniczej każdy z uczestników imprezy weźmie udział w pięciu turniejach i rozegra 15 meczów. Pięć najlepszych drużyn awansuje do turnieju finałowego (2-6 lipca, Nankin), a stawkę uzupełni gospodarz – Chiny. Polska – Brazylia 3:2 (25:20, 25:22, 26:28, 18:25, 15:9) Polska: Marlena Pleśnierowicz, Agnieszka Kąkolewska, Natalia Mędrzyk, Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek, Paulina Maj-Erwardt (libero) – Martyna Grajber, Julia Nowicka, Monika Bociek, Olivia Różański, Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Brazylia: Macris Carneiro, Mara Ferreira Leao, Ana Beatriz Correa, Gabriela Guimaraes, Ana Paula Guedes, Tainara Santos, Leia Nicolosi (libero) – Amanada Francisco, Julia Bergmann, Roberta Ratzke, Lorenne Teixeira. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.