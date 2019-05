Polskie siatkarki wygrały piąty mecz z rzędu w Lidze Narodów Polskie siatkarki pokonały w holenderskim Apeldoorn reprezentację gospodarzy 3:1 (25:13, 25:27, 25:20, 25:15) na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów. Dla drużyny trenera Jacka Nawrockiego to piąte zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach. B iało-Czerwone rozegrały kolejny świetny mecz i powoli wyrastają na czarnego konia Ligi Narodów. Po pokonaniu Brazylii 3:2, o sile podopiecznych Nawrockiego przekonała się czwarta reprezentacja ubiegłorocznego mundialu – Holandia. Oranje to także wicemistrzynie Europy z 2015 roku. Bohaterką spotkania okazała się tym razem nie Malwina Smarzek, choć jak zwykle była najskuteczniejsza zawodniczką polskiego zespołu, ale Klaudia Alagierska. Środkowa ŁKS Commercecon Łódź popisała się imponującą serią znakomitych zagrywek i odwróciła losy nie tylko trzeciego seta, ale całego spotkania. Początek konfrontacji był imponujący w wykonaniu polskich siatkarek. Przed pierwszą przerwą techniczną wypracowały trzypunktową przewagę, a potem grały jak z nut i dominowały w każdym elemencie. Holenderki praktycznie nie istniały w ataku, ale też nie były w stanie wyprowadzić dobrej akcji, bo miały ogromne kłopoty w przyjęciu zagrywki. To serwisy przede wszystkim Magdaleny Stysiak dały Biało-Czerwonym prowadzenie 22:8, a następnie wygraną do 13. W drugim secie gra się wyrównała i do końca była niezwykle emocjonująca. Na początku przewagę wypracowały sobie Holenderki. Dzięki ambitnej pogoni Polkom udało się doprowadzić do remisu 20:20, ale po chwili to rywalki miały trzy piłki setowe. Wówczas Alagierska dwukrotnie “ustrzeliła” przeciwniczki i to Polki przy stanie 25:24 miały setbola. Trzy kolejne akcje wygrały jednak Holenderki. W kolejnej odsłonie reprezentacja Oranje chwyciła wiatr w żagle, Polki z kolei miały kłopoty ze skutecznością w ataku. Holandia wygrywała już 20:16 i mogła powiększyć przewagę, lecz Nicole Oude Luttikhuis posłała piłkę daleko za boisko. A potem rozpoczął się serial fantastycznych serwisów Alagierskiej. Nie pomogły przerwy na żądanie holenderskiego szkoleniowca, bowiem rozpędzona środkowa była bezbłędna. Gdy już nawet rywalkom udało się przyjąć piłkę, robiły to bardzo niedokładnie i o wyprowadzeniu skutecznego ataku nie było mowy. Środkowa reprezentacji Polski do końca seta pozostała w polu serwisowym. Siatkarka ŁKS-u w podobny sposób zaczęła czwartą partię. Wprawdzie ta seria nie trwała już tak długo, jak poprzednio (Polki prowadziły 3:0), ale w holenderskim zespole zrobiło się nerwowo. Biało-Czerwone błyskawicznie powiększały przewagę, Smarzek z Magdaleną Stysiak nie wstrzymywały ręki, a polski blok okazał się murem nie do przejścia dla przeciwniczek. Punkt zdobyła nawet libero Maria Stenzel, która w taki sposób przebiła piłkę, że ta po taśmie spadła w boisko. Polska reprezentacja z kompletem zwycięstw zakończyła rywalizację w Apeldoorn. Wcześniej pokonała Bułgarię 3:1 i Brazylię 3:2. W weekend przeniesie się belgijskiego Kortrijk. Tam zmierzy się z gospodarzem imprezy, Serbią i Rosją. W rundzie zasadniczej każdy z uczestników Ligi Narodów weźmie udział w pięciu turniejach i rozegra 15 meczów. Pięć najlepszych drużyn awansuje do turnieju finałowego (2-6 lipca, Nankin), a stawkę uzupełni gospodarz – Chiny. Polska – Holandia 3:1 (25:13, 25:27, 25:20, 25:15) Polska: Marlena Pleśnierowicz, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimenko-Młotkowska, Martyna Grajber, Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek, Maria Stenzel (libero) – Olivia Różański, Monika Bociek, Julia Nowicka, Klaudia Alagierska, Natalia Mędrzyk. Holandia: Laura Dijkema, Eline Timmerman, Juliet Lohuis, Nika Daalderop, Annick Meijers, Marrit Jasper, Kirtsen Knip (libero) – Nicole Oude Luttikhuis, Indy Baijens, Hester Jasper, Anniek Siebring. (http://www.tvn24.pl) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

