Ponad 7 tysięcy gitarzystów gra na rynku we Wrocławiu Pobity kolejny rekord Guinnessa – 7423 gitary. Tylu gitarzystów wspólnie zagrało "Hey Joe". To kolejny rekord. 1 maja 2018 r. na wrocławskim Rynku utwór "Hey Joe" Jimiego Hendrixa zagrało wspólnie 7411 osób. Oto 2018 rok:

