Premier Ford wycofuje się Premier Doug Ford ogłosił, że jego rząd zrezygnował z cięć z mocą wsteczną w programach Toronto Public Health, opieki nad dziećmi i ambulansów. „Doszliśmy do wniosku, że utrzymamy finansowanie przez cały ten rok”, powiedział Ford dziennikarzom w poniedziałek rano. Pomimo koncesji wobec burmistrzów gmin w całym Ontario, Ford podkreślił, że gminy zobowiązały się do znalezienia oszczędności. „Musimy zlikwidować deficyt i robimy to w odpowiedzialny i rozsądny sposób, aby tego dokonać w ciągu najbliższych pięciu lat.” W zeszłym tygodniu miasto Toronto zaczęło walkę z cięciami, uruchamiając internetową petycję „Stop the Cuts”. W ubiegłym miesiącu przewodniczący rady ds. zdrowia, radny Joe Cressy poinformował, że rząd Ontario zamierza obciąć miliard dolarów na zdrowie publiczne. Cięcia, które miały objąć następną dekadę, miałyby wpływ na programy takie jak dożywianie uczniów, szczepienia, inspekcje przedszkoli, bezpieczeństwo żywności, zapobieganie epidemiom i usługi dentystyczne. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.