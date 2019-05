Premier May dopuszcza możliwość drugiego referendum w sprawie Brexitu Poszłam na kompromis. Teraz was proszę o kompromis – zwróciła się do parlamentarzystów brytyjska premier Theresa May. Szefowa rządu dopuściła we wtorek możliwość drugiego referendum ws. wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Pod jednym warunkiem. Theresa May przemawiała po trzygodzinnym posiedzeniu Rady Ministrów. Polityk ogłosiła, że ma “poważną ofertę dla posłów w parlamencie – nową umowę dotyczącą Brexitu”. Po raz kolejny przyznała, że dostarczenie tej umowy “nie będzie proste ani łatwe”. – Okazało się to trudniejsze niż się spodziewałam – stwierdziła bez ogródek szefowa brytyjskiego rządu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.