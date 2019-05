Premier też się uwłaszczył? PO wzywa premiera Mateusza Morawieckiego do publicznych wyjaśnień w sprawie jego majątku. “Gazeta Wyborcza” napisała, że w 2002 roku Mateusz Morawiecki kupił grunty od Kościoła. Za działki warte 4 mln zł zapłacił 700 tys. zł, a dzisiaj wyceniane są na sto razy więcej. Poza tym nie ma po nich śladu w oświadczeniu majątkowym szefa rządu. Kancelaria Premiera zapowiada pozew i przekonuje, że to “kłamstwa i manipulacje”. Uwłaszczenie na kościelnych gruntach? Sprawa dotyczy gruntów na podwrocławskim Oporowie o powierzchni 15 ha. W 1999 roku dostała ją parafia pw. św. Elżbiety. W 2002 roku właścicielami działki zostali Mateusz i Iwona Morawieccy. Ziemię kupili za 700 tys. zł, chociaż już w 1999 roku warta była prawie 4 mln zł. A dzisiaj wyceniane są na 100 razy więcej, czyli 70 mln zł, dlatego że przebiegać ma przez nie trasa szybkiego ruchu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

