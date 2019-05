Premier Theresa May odchodzi po bitwie, której nie mogła wygrać Theresa May wreszcie się poddała. Całymi miesiącami, jeśli nie latami, oszukiwała zasady politycznej grawitacji i trzymała się urzędu, choć publiczność, parlament, prasa, a nawet jej własna partia, byli zgodnie przeciwko niej – pisze dla POLITICO Rosa Prince, autorka biografii brytyjskiej premier. May kochała swoją pracę, co wyznała w swoim pożegnaniu, ale niewiele w niej niestety osiągnęła. Miała doprowadzić do brexitu, ale nadal nie wiadomo w jaki sposób, kiedy, a nawet czy w ogóle do niego dojdzie. Jeśli patrzeć na jej premierostwo tylko poprzez liczby, to werdykt jest miażdżący: 51 ministrów odeszło z jej gabinetu od dnia jej wyboru, w tym 34 z powodu rozbieżności w sprawie brexitu. W pierwszym z głosowań w Izbie Gmin nad jej umową brexitową przegrała 203 głosami, co było największą w historii porażką parlamentarną dla partii rządzącej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

