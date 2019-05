Prezydent Trump wyszedł po trzech minutach spotkania z demokratami Donald Trump wyszedł nagle w środę ze spotkania z przywódcami demokratów w Białym Domu, podczas którego omawiane miały być wydatki na infrastrukturę. Wcześniej tego dnia prezydent w serii tweetów oskarżył ich o “polowanie na czarownice”. Donald Trump pojawił się na spotkaniu, powiedział, że “nie można pracować w tych warunkach”, po czym wyszedł i udał się do Ogrodu Różanego, gdzie personel Białego Domu zgromadził dziennikarzy i kamery. Jego wizyta trwała trzy minuty. Prezydent oznajmił przedstawicielom mediów, że był przygotowany, by rozmawiać o finansowaniu infrastruktury, handlu i innych kwestiach, ale nie mógł tego zrobić, ponieważ przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała “coś strasznego”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.