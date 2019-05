Prof. Mikołaj Cześnik: Coraz więcej z nas coraz bardziej się nie lubi To, że nie udało się zrealizować części rewolucyjnych projektów tego rządu, jest dobre i obywatele powinni się z tego cieszyć… To, co się udało, to całkowite podporządkowanie prokuratury rządzącej partii politycznej. Moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie. Udało się też PiS-owi bardzo szybko i sprawnie zawłaszczyć państwo i prawdopodobnie zostanie to z nami na dekady – mówi nam prof. Mikołaj Cześnik, socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. – Dziś sondaże pokazują, że poparcie dla bloku anty-PiS i koalicji rządzącej jest równe, z odchyleniem kilku procent, ale mamy jeszcze trochę kampanii, więc sporo się może wydarzyć – dodaje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.