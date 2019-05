Prokurator Mueller przemówił po raz pierwszy. I prawdopodobnie ostatni Jeśli mielibyśmy pewność, że prezydent Donald Trump jest niewinny, powiedzielibyśmy o tym – oświadczył w środę prokurator Robert Mueller, który przekazał, że w związku z zakończeniem śledztwa i upublicznieniem “większości raportu” praca jego komisji dobiegła końca. Prokurator specjalny Mueller po raz pierwszy publicznie skomentował pracę swojego zespołu ds. wyjaśnienia ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku oraz domniemanego zaangażowania w te sprawę członków sztabu Trumpa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

