Reakcja Episkopatu na "Tylko nie mów nikomu" Polski Kościół zmienia strategię – tak eksperci oceniają wystąpienie Konferencji Episkopatu Polski ws. filmu braci Sekielskich. – Testem wiarygodności byłyby dymisje biskupów, którzy ukrywali prawdę – zaznaczył jednocześnie pisarz i watykanista Jacek Moskwa. Film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" demaskuje przypadki pedofilii w polskimKościele. 11 dni od premiery dokumentu odbyły się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Na specjalnie zwołanej konferencji prymas Wojciech Polak ogłosił też, że biskupi opracowali odezwę do wiernych – "Wrażliwość i odpowiedzialność". W oświadczeniu można wyczytać, że duchowni "przyznają, że jako pasterze Kościoła nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec krzywdom". WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja

