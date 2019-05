Rekordy filmu braci Sekielskich o pedofilii w Kościele w Polsce Film dokumentalny o pedofilii w Kościele autorstwa Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” w ciągu 5,5 godzin od udostępnienia na YouTubie zanotował ponad 1 mln wyświetleń, a do poniedziałkowego wieczoru miał ich ponad 11 mln. Jego autorzy zapowiedzieli, że powstanie kontynuacja, które pokaże kolejne historie molestowania przez duchownych. Zadeklarowali też, że licencję do produkcji mogą udostępnić bezpłatnie ogólnopolskim telewizjom. Tylko nie mów nikomu” wsparło w sumie 2,5 tys. patronów, wpłacając pieniądze za pośrednictwem platformy Patronite. WIĘCEJ Tomasz Sekielski jest reporterem, dziennikarzem śledczym, korespondentem wojennym, dokumentalistą i pisarzem. Karierę dziennikarską zaczynał w bydgoskim radiu VOX, następnie był związany z Radiem Wawa, z którego przeniósł się do RDC. W 1997 roku znalazł się w zespole, który tworzył „Fakty”, a ze stacją TVN był związany 15 lat. Prowadził m.in. takie programy jak „Kuluary”, „Prześwietlenie”, „Teraz MY” czy „Czarno na Białym”. Jest m.in. laureatem Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego za 2006 rok, otrzymał ją wspólnie z Andrzejem Morozowskim. Współpracuje z serwisem Onet, gdzie prowadzi wybrane wydania porannego programu “Onet Rano”.\ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja 2 Comments Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.