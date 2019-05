Rosyjski samolot lądował w płomieniach – 41 zabitych Późnym wieczorem w niedzielę Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował o wprost szokującej aktualizacji bilansu ofiar śmiertelnych pożaru samolotu Suchoj Superjet 100. Wcześniej donoszono o 13 zabitych, tymczasem okazuje się, że jest ich co najmniej 41! – Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, na pokładzie samolotu Moskwa-Murmańsk było 78 osób, w tym członkowie załogi. Według zaktualizowanych danych, które jak dotąd zgromadzili śledczy, przeżyło 37 osób – oznajmiła Swietłana Petrenko z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

