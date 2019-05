Ruszył system rejestracji wyborców poza granicami kraju na wybory do PE Ministerstwo spraw zagranicznych uruchomiło internetowy system rejestracji wyborców mieszkających poza granicami Polski, którzy chcą oddać głos na polskich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prawo do oddania głosu w obwodzie wyborczym poza granicami Polski ma każda osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie została pozbawiona praw publicznych lub ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, a także ma ważny polski paszport lub dowód osobisty i wpisze się uprzednio do spisu wyborców. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

