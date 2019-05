Samospalenie pod kancelarią premiera We wtorek około godziny 14 pod siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nieznany mężczyzna dokonał samospalenia. Został on przewieziony do szpitala. Według świadków zdarzenia zostawił list przed wejściem do kancelarii premiera. Do podpalenia doszło w Warszawie przy Al. Ujazdowskich w Śródmieściu. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, powołując się na relację świadków, mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą, a następnie się podpalił. Na miejsce zdarzenia wezwano policję, pogotowie i straż pożarną. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.